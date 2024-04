Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Zollamt Hof-Marktredwitz: Zöllner mit dem richtigen Gespür - Knapp 3.800 gefälschte Markenkleidungsstücke sichergestellt

Bild-Infos

Download

Regensburg (ots)

Beim Zollamt Hof-Marktredwitz sollten vor Kurzem unterschiedliche, aus der Türkei kommende Kleidungsstücke in den freien Warenverkehr der EU importiert und anschließend weiter nach Polen und die Niederlande transportiert werden. Da die Textilien in Säcken verpackt waren und die Zöllner aus Hof nicht ausschließen konnten, dass sich darin auch Markenfälschungen befinden könnten, wurde die Ladung genauer in Augenschein genommen. Dafür wurde in einer Halle, mit Unterstützung von Zollbeamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb des Hauptzollamts Regensburg, der Lkw komplett entladen. Bereits während des Entladevorgangs zeigte sich, dass die Hofer Zöllner einmal mehr den richtigen "Riecher" hatten: In den geladenen Säcken und Kartons befanden sich, versteckt zwischen nicht Markengeschützen Textilien, unter anderem knapp 1.600 gefälschte Trainingshosen und 1.400 Poloshirts eines bekannten Luxusautomobilherstellers, sowie 800 gefälschte Shorts eines bekannten Sportartikelherstellers.

Aufgrund der getroffenen Feststellungen wurden seitens des Zollamts die Rechteinhaber entsprechend unterrichtet. Diese bestätigten bei allen gefälschten Waren die Schutzrechtsverletzungen. Eine Vernichtung der gefälschten Waren wurde angeordnet.

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell