HZA-R: Zoll-Info-Tag 2024: Das Hauptzollamt Regensburg als Publikumsmagnet

Auch in diesem Jahr fand wieder ein Zoll-Info-Tag beim Hauptzollamt Regensburg statt. Am 13. April 2024 gaben die Beschäftigten des Regensburger Zolls Einblick in ihren Arbeitsalltag und zeigten auf, was der Zoll zu bieten hat.

Als größte Einnahmeverwaltung des Bundes sichert der Zoll das Gemeinwesen, fördert den Wirtschaftsstandort Deutschland, trägt zur Stabilität der Sozialsysteme bei und sorgt für Sicherheit und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Neben der Erhebung von Zöllen und Steuern stehen weitere zentrale Aufgaben im Fokus: der Verbraucherschutz, die Gewährleistung eines reibungslosen internationalen Warenverkehrs und eines fairen Wettbewerbs, die Verhinderung und Bekämpfung von Schwarzarbeit, sowie grenzüberschreitender schwerer und organisierter Kriminalität.

In diesem Zusammenhang begeisterten die Regensburger Zöllner die Schülerinnen und Schüler, sowie deren Eltern unter anderem mit zahlreichen Infoständen, mit Vorträgen, mit der neuen vollmobilen Röntgenanlage und mit einer Hundeshow.

Bei der Hundeshow wurde mit insgesamt vier unterschiedlich ausgebildeten Zollhunden veranschaulicht wie ein Teil der Hundeausbildung, verschiedene Kontrollsituationen und die Trai-ningseinheiten ablaufen. Einige Freiwillige bekamen die Möglichkeit auch selber von einem Drogenspürhund kontrolliert zu werden.

Die neue vollmobile Röntgenanlage des Hauptzollamts Regensburg sorgte bei den Besucherinnen und Besuchern ebenfalls für großes Interesse. Mit dieser Anlage werden komplette LKWs an verschiedenen Standorten im süddeutschen Raum geröntgt. Anhand von einigen Beispielbildern zeigten die Zöllner der Kontrolleinheit wie sie den Schmugglern auf die Schli-che kamen.

Der Leiter des Hauptzollamts Regensburg, Leitender Regierungsdirektor René Matschke, begrüßte unter den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern auch die zweite Bürgermeisterin der Stadt Regensburg, Dr. Astrid Freudenstein. Diese war von der Vielfältigkeit und den zahlreichen Aufgaben des Zolls überwältigt. "Die vollmobile Röntgenanlage ist ein modernes und beeindruckendes Hilfsmittel bei der täglichen Arbeit der Kontrollbeamten und -beamtinnen. Kombiniert mit der Risikoanalyse und der Berufserfahrung der Beschäftigten haben wir so mehr Möglichkeiten, Schmuggelfahrten aufzudecken." so René Matschke.

Die Darstellung von sichergestellten Exponaten, sorgte ebenfalls für großes Aufsehen. Hierbei konnte man neben markenschutzrechtlichen Fälschungen auch artenschutzrechtlich geschützte Tiere und Pflanzen, wie zum Beispiel einen ausgestopften Leoparden, einen Teppich aus echtem Zebraleder oder den Stoßzahn eines Elefanten, sehen.

