Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht auf Sonntag (17.03.2024) ist es im Friedrichsgaber Weg in der Nähe zur Waldstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Die unbekannte Täterschaft versuchte mehrfach gewaltsam über eine Außentür in das Haus einzudringen. Das Vorhaben misslang jedoch.

Die anzeigende Hausbewohnerin habe kurz nach Mitternacht Geräusche wahrgenommen, die mit dem Einbruchsversuch im Zusammenhang stehen könnten.

An der Tür entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden von 500 Euro.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in Tatortnähe oder mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell