Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt

B205 - Gefährliche Fahrmanöver auf der Bundesstraße - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (14.03.2024) ist es am Beginn der Bundesstraße 205 von der Bundesautobahn 21 kommend in Richtung Neumünster zu gefährlichen Fahrmanövern eines schwarzen Mercedes und dadurch zu sogenannten Beinaheunfällen gekommen.

Gegen 15:20 Uhr meldete eine Zeugin über den Polizeinotruf einen auffällig fahrenden Personenkraftwagen. Nach ihren Aussagen habe eine schwarze Mercedes E-Klasse mit OD-Kennzeichen einen weiteren, fahrenden Pkw in Höhe Wahlstedt verbotenerweise rechts über einen Verzögerungsstreifen überholt. Hierbei sei es zu einer Beinahekollision gekommen, die lediglich durch ein sofortiges Lenkmanöver verhindert worden sei.

Anschließend habe der schwarze Mercedes auf der B 205 eine Vollbremsung bis zum Stillstand durchgeführt, so dass ein silberner Pkw und ein folgender Lkw eine Gefahrenbremsung hätten durchführen müssen.

Im Anschluss konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Rickling den in Rede stehenden Mercedes aufnehmen und einer Kontrolle unterziehen.

Ein Strafverfahren wegen einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung wurde eingeleitet.

Die ermittelnde Polizei in Wahlstedt ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen sowie den Fahrzeugführern/Fahrzeugführerinnen vom gefährdeten silbernen Pkw und Lkw, die beide vermutlich an der Ausfahrt Wahlstedt von der B 205 abfuhren.

Die Polizei Wahlstedt nimmt Hinweise zu dem Verkehrsvorgang unter der Rufnummer 04554-7051-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell