POL-SE: Wedel - Versuchter Geldwechseldiebstahl - Festnahme eines Tatverdächtigen nach Trickdiebstählen im Bereich Wedel

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (13.03.2024) ist es auf der BAB 23 in Richtung Süden zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Smart gekommen, in Folge dessen die beiden Fahrzeugführer leicht und die Beifahrerin im Smart schwer verletzt wurden. Der Unfall ...

