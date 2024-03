Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn

Tornesch

BAB23 - Unfall zwischen Kleintransporter und Smart - Drei Verletzte - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (13.03.2024) ist es auf der BAB 23 in Richtung Süden zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Smart gekommen, in Folge dessen die beiden Fahrzeugführer leicht und die Beifahrerin im Smart schwer verletzt wurden.

Der Unfall geschah gegen 00:45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Tornesch. Der weiße VW Kleintransporter mit blauer Firmenaufschrift stieß im Fahrverkehr mit der Front gegen das Heck des grauen Smart Zweisitzers. Nach dem Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab, durchschlugen einen Wildschutzzaun und kamen auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der 51-jährige Fahrer des Transporters und der 28-jährige Fahrzeugführer des Kleinwagens verletzten sich bei dem Unfall leicht. Eine 30-jährige Pinnebergerin, die sich als Beifahrerin im Smart befand, erlitt schwere Verletzungen.

Zur Feststellung der Unfallursache ordnete der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Itzehoe die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Nach dem bisherigen Kenntnisstand können noch keine Aussagen zum genauen Unfallhergang getroffen werden.

An den Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer vorläufig geschätzten Höhe von über 30.000 Euro.

Bisher haben sich keine Zeugen zu diesem Unfall bei der Polizei gemeldet. Wer kann Aussagen zum Fahrverhalten und zur Fahrgeschwindigkeit der beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge treffen? Gibt es Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben oder bei denen es zu gefährlichen Verkehrssituationen kam? Sachdienliche Hinweise werden vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier in Elmshorn unter der Rufnummer 04121-4092-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell