Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch (13.03.2024) ist es auf einem Parkplatz in der Spitzerdorfstraße zu zwei erfolglosen Versuchen des Geldwechseldiebstahls gekommen. Um 10 Uhr sprach der Beschuldigte einen 81-Jährigen aus Wedel an und fragte, ob er ihm Geld wechseln könnte. Statt das Geld zu wechseln, verständigte ...

mehr