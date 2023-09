LPI-SLF: Fahrrad mit Sperrmüll verwechselt

Sonneberg (ots) - Am Donnerstag, den 31.08.2023 gegen 13:30 Uhr kam es in Sonneberg, Ortsteil Steinbach in der Friedensstraße zu einem verdächtigen Ansprechen eines 10-jährigen Mädchens. Nach ersten Informationen wollte ein älterer Mann mit ungepflegtem Aussehen das Mädchen in seinen weißen Transporter (vermutlich VW T5, Kennzeichen nicht bekannt) locken. Das Mädchen ergriff die Flucht und schilderte ihren Eltern ...

mehr