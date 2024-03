Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit von Montag (11.03.2024, 19.30 Uhr) auf Dienstag (12.03.2024, 08.00 Uhr) ist es in der Edisonstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug beschädigt wurde.

Der Geschädigte stellte seinen schwarzen Pkw-Toyota-Hilux mit Segeberger Kennzeichen gegen 19.30 Uhr am dortigen Fahrbahnrand ab. Als er sein Fahrzeug am Folgetag gegen 08.00 Uhr wieder nutzen wollte, stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite im hinteren Bereich fest.

Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04192-3911-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell