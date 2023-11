Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizeiliche Kontrolle ergab Besitz von BTM und Führen eines Fahrzeuges unter berauschenden Mitteln

Pasewalk / Pomellen (ots)

Bei der Einreise aus Polen über die BAB 11 Pomellen kontrollierten Bundespolizisten am 06.11.2023 gegen 11:40 Uhr den Fahrer eines deutschen PKW Daimler Chrysler. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich der 36jährige Pole als BTM Konsument heraus. Daraufhin wurde die Person zum Besitz von Betäubungsmitteln befragt, was verneint wurde. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuginnenraumes wurde unter dem Beifahrersitz versteckt eine Folientüte mit dem Inhalt einer betäubungsmittelähnlichen Substanz aufgefunden. Bei den festgestellten Betäubungsmitteln handelt es sich um ca. 110 g Marihuana (Blüten). Diese wurden vor Ort zuständigkeitshalber dem Hauptzollamt Stralsund übergeben. Die durchgeführte Urin-Probe des Fahrzeugführers ergab ebenfalls ein positives Ergebnis auf Kokain und Cannabis, so dass der polnische Staatsangehörige wegen Fahren unter berauschenden Mitteln der Landespolizei übergeben wurde.

