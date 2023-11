Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Vier unerlaubte Einreisen zu Wochenbeginn

Pasewalk (ots)

Heute, gegen 04:00 Uhr, stellten Bundespolizisten auf der B 113 vier syrische Staatsangehörige (3 Männer, eine Frau) nach unerlaubter Einreise fest. Sie waren zu Fuß unterwegs. Ausweisdokumente konnte bei der Kontrolle nicht vorgelegt werden. Eine erste Befragung der Personen ergab, dass diese über die sog. Balkanroute gereist sind. Die Bearbeitung dauert an.

Nachmeldung zur PM vom 03.11.2023: "Unerlaubte Einreisen halten an"

Die am Freitag letzte Woche aufgegriffenen 16 Syrer und 4 Somalier haben alle ein Schutzersuchen gestellt und wurden alle in die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell