Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Zöllner aus Furth im Wald ziehen 19.000 Schmuggelzigaretten aus dem Verkehr

Bild-Infos

Download

Regensburg (ots)

Vor wenigen Tagen stoppten Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald des Hauptzollamts Regensburg nahe Straubing den Zigarettenschmuggel in drei voneinander unabhängigen Fällen. Auf Befragen gaben die Fahrer der aus Osteuropa kommenden Kleintransporter an, entweder keine Zigaretten oder nur im Rahmen der erlaubten Menge, in Höhe von 800 Stück, dabei zu haben.

Bei genauer Inspektion der Kleintransporter wurden die Further Zöllner schnell fündig: Bei einem der drei Kleintransportern wurden 6.000 Zigaretten in einer Tasche auf der Lade-fläche geschmuggelt. Bei dem zweiten Kleintransporter befanden sich 4.000 Zigaretten in einem Karton unter dem Beifahrersitz. Im dritten Fall wurden 9.000 Schmuggelzigaretten im persönlichen Gepäck des Fahrers versteckt.

Die Kontrollbeamten stellen die Zigaretten sicher und leiteten gegen die Schmuggler insge-samt vier Strafverfahren wegen des Verdachtes der Steuerhinterziehung ein. Die entstandene Steuerschuld belief sich auf insgesamt rund 3.600 Euro. Für die zu erwartenden Strafen der südosteuropäischen Fahrer wurden zusätzlich Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 3.600 Euro erhoben.

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell