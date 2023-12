Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auffahrunfall verursacht hohen Schaden

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Abwürgen des Motors verursachte Donnerstagvormittag einen Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda. Ein 28-Jähriger war mit seinem VW auf der Bundesstraße in Richtung Frohndorf unterwegs gewesen als er an einer roten Ampel anhielt. Als diese auf grün wechselte, beabsichtigte der 28-Jährige loszufahren. Stattdessen brachte er den Motor zum Stillstand. Ein 45-jähriger Opel-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Beide Männer blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro. (SE)

