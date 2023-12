Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mountainbike gestohlen

Sömmerda (ots)

Klammheimlich erbeutete ein Einbrecher in Sömmerda ein Mountainbike. Der Unbekannte war in den vergangenen Tagen in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und wurde schließlich im Fahrradkeller fündig. Dort war ein Cube Mountainbike im Wert von fast 530 Euro abgestellt. Der Langfinger schnappte sich das Rad und machte sich mit diesem ungesehen auf und davon. Der 19-jährige Besitzer des Rads bemerkte den Diebstahl Donnerstagmorgen und informierte die Polizei. (SE)

