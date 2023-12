Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Fahranfänger verursacht Unfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Samstag gegen 18:05 Uhr auf der Messestraße, als der 17-jährige Unfallverursacher in seinem Ford Fiesta die entgegenkommende 80-jährige Lenkerin in ihrem Kia übersah. Nach Angaben der Polizei wollte der Unfallverursacher auf der Messestraße in Fahrtrichtung Almannsweiler nach links in den Graf-von-Sodenplatz abbiegen und kollidierte hierbei mit der Kialenkerin. Beim Zusammenstoß wurde der 17-jährige leicht verletzt und seine Beifahrerin schwer, so dass sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Die weiteren zwei Beifahrer im Fahrzeug des Unfallverursachers blieben unverletzt. Die 80-jährige Kiafahrerin blieb ebenfalls unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 16.000 Euro.

Friedrichshafen

Kind fährt mit E-Scooter in ein Auto

Glück im Unglück hatte am Samstag gegen 17:30 Uhr ein junges Mädchen, als sie mit ihrem E-Scooter in der Hochstraße mit einem Kia zusammenstieß, als sie diese aus Sicht des Kiafahrers von links nach rechts überqueren wollte. Hierbei wurde der Pkw des 56-jährigen Geschädigten leicht beschädigt und es entstand am Fahrzeug ein Schaden von ca. 500 Euro. Die junge Unfallverursacherin entschuldigte sich im Anschluss beim Kiafahrer und fuhr weiter. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen Telefon 07541-7010 zu melden.

