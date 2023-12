Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Betrunkener Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:20 Uhr versuchte ein 25-jähriger Lenker eines Audi A3 sich in der Baienfurter Straße einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Vermutlich auf Grund von zu hoher Geschwindigkeit und der Alkoholisierung verlor er in der Kurze Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, streifte einen geparkten Opel Crossland und kam anschließend in einem angrenzenden Gartengrundstück zu stehen. Danach flüchtete er zu Fuß in Richtung Innenstadt, kam aber kurze Zeit später wieder zum Unfallort zurück. Als die Polizeibeamten mit dem Fahrer sprachen stellten sie fest, dass er deutlich nach Alkohol roch. Auf Grund dessen wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten. Der Audi A3 des Unfallfahrers erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Am Garten und am Opel Crossland entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Des Weiteren muss der Unfallverursacher mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen und dürfte für längere Zeit nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis sein.

Ravensburg

Dreister Dieb stiehlt Geld aus der Ladenkasse

Ein dreister Dieb begab sich am Freitag, gegen 17:35 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter, in der Gartenstraße hinter eine der Ladenkassen, als diese kurze Zeit unbesetzt war, und entwendete die Tageseinnahmen in Höhe von ca. 1180 Euro. Anschließend verließ er unbemerkt den Discounter. Nach den ersten Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen einen ca. 190 cm großen Mann. Dieser war mit einer dunkelblauen Jacke und einer dunkelgrünen Hose bekleidet. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Diebstahl machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Ravensburg Telefon 0751-8033333 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell