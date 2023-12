Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Betrunkener Autofahrer schläft hinterm Steuer ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:30 Uhr teilte ein Zeuge einen auf der L 195 bei Ebratsweiler auf der Fahrbahn stehenden Audi mit. Bei Eintreffen der Polizei stellten sie den 43-jährigen mutmaßlichen Fahrer auf dem Fahrersitz schlafend fest. Da der Verdacht bestand, dass der Mann zuvor unter Alkoholeinwirkung seinen Audi dorthin gefahren hatte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Die Beamten des Polizeipostens Pfullendorf leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Sigmaringen

Parfüm entwendet

Am Freitagnachmittag, gegen 16:05 Uhr schlug die Diebstahlsicherung eines Drogeriemarktes in der Schwabstraße / Fidelisstraße an. Bei der Kontrolle der betreffenden jungen Frau stellte sich heraus, dass sie Parfümflaschen im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet hatte. Die 21-jährige Frau hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz und hält sich angeblich nur vorübergehend in der BRD auf. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell