Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Markdorf

Autofahrer stößt Fahrradfahrer vom Rad

Am Freitagmorgen, gegen 07:45 Uhr kam es an der Einmündung Weinsteig / Ravensburger Straße zu einem Angriff eines Autofahrers auf einen Fahrradfahrer. Hierbei soll der Fahrer eines silberfarbenen Kombi an der Einmündung verkehrsbedingt angehalten haben, ausgestiegen sein, den neben dem Auto haltenden 31-jährigen Fahrradfahrer vom seinem Zweirad gestoßen und gegen das Hinterrad getreten haben. Im Anschluss sei der, als 35-40 Jahre alte, ca. 175 cm große, dunkle Haare und Vollbart beschriebene Autofahrer wieder eingestiegen und davongefahren sein. Der Radfahrer konnte den Stoß abfangen und stürzte deshalb nicht auf die Fahrbahn. Die Ermittlungen der Polizei zum Autofahrer und Geschehensablauf dauern an. Hinweise nimmt der Polizeiposten Markdorf, Telefon 07544/96200 entgegen.

Friedrichshafen

E-Scooter angefahren

Am Freitagabend, um 21:10 Uhr hielt eine 15-jährige E-Scooter Fahrerin auf dem Radweg an der Einmündung Maybachstraße / Brunnenstraße an. Ein zunächst ebenfalls verkehrsbedingt haltender dunkler Pkw bog anschließend nach rechts ab und kollidierte hierbei mit der Scooter-Fahrerin. Sie kam dadurch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem E-Roller entstand ein geschätzter Sachschaden i.H.v. 100 Euro. Der Autofahrer hielt zwar an und erkundigte sich bei dem Mädchen nach deren Wohlbefinden, fuhr dann aber weiter ohne seinen Namen und Anschrift mit ihr auszutauschen. Dies wäre die Pflicht der Beteiligten gewesen. Hinweise zum Unfallhergang und zum bislang unbekannten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

