POL-HAM: "Süßes oder Saures" - aber bitte friedlich und ohne Grenzüberschreitung!

Hamm (ots) - Ein unbekannter Einbrecher versuchte am Sonntag, 29. Oktober, um 2.45 Uhr, in ein Fahrradgeschäft an der Bahnhofstraße einzubrechen. Der Unbekannte zerstörte mit einem Pflasterstein eine große Schaufensterscheibe und drang in das Geschäft ein. Hier versuchte er, die Sicherungen der ausgestellten Fahrräder zu entfernen, dies gelang ihm offenbar nicht. ...

