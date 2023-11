Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unfall mit fünf Leichtverletzten - Autofahrer flüchtet zunächst

Recklinghausen (ots)

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Polen geriet am Sonntagvormittag (ca. 09:00 Uhr) auf der Brockenscheidter Straße in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einer 34-jährigen Autofahrerin aus Selm. Die 34-Jährige und ihre drei Mitfahrer (38 J. / 2 J. / 9 Monate) wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der 25-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht, flüchtete aber zunächst zu Fuß von der Unfallstelle. Polizeibeamte konnten den Mann durch Zeugenhinweise zeitnah in einem Hotel in Waltrop antreffen. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen bei dem 25-Jährigen. Außerdem könnte die Benutzung des Handys während der Fahrt eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben. Die Polizei stellte deshalb Fahrzeug, Führerschein und Handy des 25-Jährigen sicher. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste der 25-Jährige außerdem eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Bei dem Unfall entstand ca. 23.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell