Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - In Schule eingebrochen

Zwischen Donnerstag und Dienstag brachen Unbekannte in ein Gebäude in Biberach ein und richteten Schaden an.

Ulm (ots)

Auf bislang unbekannte Weise drangen die Täter über das verlängerte Wochenende in das Gebäude in der Leipzigstraße ein. Die Eingangstür wurde am Donnerstag durch einen Mitarbeiter abgeschlossen. An ihr konnte kein Schaden festgestellt werden. Die Unbekannten gelangten in das Gebäude und verwüsteten die Räumlichkeiten. Im Flurbereich versprühten sie zudem einen Feuerlöscher. Außerdem beschädigten sie Türen im Inneren des Gebäudes. An diesen wurden teilweise die Türrahmen oder die Türen selbst verbogen. Eine Tür rissen sie komplett aus dem Rahmen, an anderen brachen sie die Schlösser auf. Die Polizei Biberach (07351/4470) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

++++0636558(TH)

Lisa Karaduman, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell