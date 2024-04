Polizeipräsidium Ulm

Merklingen - Autos geknackt

Am Dienstag brachen zwei Unbekannte mehrere Autos in Merklingen auf.

Ulm

Gegen 2 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei Unbekannte sich an geparkten Autos zu schaffen machten. Die zwei Personen brachen mithilfe eines dünnen Metalldrahtes die Türen zweier Autos auf und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Als sie den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß. Eine sofort eingeleiteten Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Vor Ort stellten die Beamten drei aufgebrochene Pkw fest. Bislang ist bekannt, dass eine EC-Karte gestohlen wurde. Laut Zeuge soll es sich bei den Unbekannten um zwei männliche Personen mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Sie sollen etwa 30 Jahr alt gewesen sein. Einer der beiden trug wohl eine schwarze Nike Air Jacke. Der andere habe einen Rucksack mit sich geführt. Die Polizei Ehingen (07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tel. 0731/188-1111

