POL-UL: (BC) Burgrieden - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Am Dienstag kam es in einem Wohnhaus in Burgrieden zum Brand.

Ulm (ots)

Kurz nach 21 Uhr entdeckte eine Bewohnerin den Brand im Obergeschoss. Sie verständigte sofort Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr Burgrieden rückte aus und löschte das Feuer in dem Wohnhaus in der Steigerstraße. Durch das Einatmen von Rauch erlitten eine 26-Jährige sowie eine 45-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Die weiteren Personen blieben unverletzt. Das Gebäude war für die darauffolgende Nacht nicht mehr bewohnbar. Die Familie konnte mit Hilfe von Bekannten anderweitig untergebracht werden. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Kabelbrand im Badezimmer für den Brand ursächlich sein. Die Schadenshöhe ist bislang unklar.

