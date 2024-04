Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Diebe unterwegs

Am Dienstag versuchten Unbekannte ein Kraftrad in Ehingen zu stehlen.

Ulm (ots)

Zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr machten sich Unbekannte an einem Kleinkraftrad zu schaffen. Das stand vor einem Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße. An dem Peugeot entfernten sie Teile der Verkleidung. Dann trennten sie Kabel durch. Offensichtlich versuchten die Unbekannten das Fahrzeug kurzzuschließen. Da dies nicht gelang flüchteten sie unerkannt. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07391/588-0 entgegen.

++++0635741 (LK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell