Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz - Unfall nach Autorennen auf der B9 - Zeugen gesucht

Neupotz (ots)

Am 28.11.23 gegen 20:20h ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B9 bei Neupotz in Fahrtrichtung Karlsruhe. Demnach soll sich ein VW Golf mit weit überhöhter Geschwindigkeit jenseits der 200 km/h auf der linken Spur befunden haben. Weil ein Kia-Fahrer ordnungswidrig vor ihm einen BMW-Fahrer überholte und nach links ausscherte, musste der Golf-Fahrer nach rechts ausweichen und kollidierte mit dem BMW Fahrer auf der rechten Spur. Beide Fahrzeuge drehten sich und krachten in die Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand. Die B9 war in Fahrtrichtung Karlsruhe für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 23.00h gesperrt. Der Sachschaden dürfte sich auf zirka 10.000 Euro belaufen. Die B9 ist in diesem Bereich ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Laut ersten Ermittlungen soll vor dem Unfall ein weiterer PKW, vermutlich ein BMW der 3er oder 5er Reihe, mit hoher Geschwindigkeit dem Golf-Fahrer gefolgt, aber nicht am Unfall beteiligt gewesen sein. Dieser PKW sei nach dem Unfall weitergefahren. Die Polizei ermittelt deshalb u.a. wegen eines illegalen Autorennens. Zeugen, die gestern zum Unfallzeitpunkt auf der B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs waren und ein überaus schnelles Fahrzeug wahrgenommen haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

