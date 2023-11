Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freckenfeld - Schrottsammler ohne Erlaubnis

Freckenfeld (ots)

Am 28.11.23 gegen 11:15h wurden der Polizei mehrere Personen in Freckenfeld gemeldet, die von Haus zu Haus ziehen und nach Geld fragen würden. Aufgrund einer guten Beschreibung konnten die betreffenden Personen kurze Zeit später in Minfeld von der Polizei einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei gaben die Männer aus Bruchsal an, lediglich Schrott zu sammeln. Eine Genehmigung konnten sie nicht vorzeigen. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das weitere Klingeln an Haustüren wurde ihnen untersagt.

