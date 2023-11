POL-PDLD: Wörth - Elterntaxis, Fahrräder und Schulbusse kontrolliert

Klingenmünster (ots) - Am 23.11.23 gegen 17:30 Uhr wurde an einem Wohnhaus in der Unteren Hofwiese, in längerer Abwesenheit des Geschädigten, versucht ein Fenster aufzuheben. Der Schaden wird auf 1000.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Pressestelle Carsten Willig ...

