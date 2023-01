Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Erneut Mülltonnenbrände ++ Winsen - Versuchte Tageswohnungseinbrüche

Buchholz

Erneut Mülltonnenbrände

Heute, 20.1.2023, gegen 0:08 Uhr brannte eine Mülltonne an der Almastraße, Ecke Erikastraße. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Nur gut drei Stunden später, gegen 3:35 Uhr, meldete eine Zeugin eine brennende Mülltonne in der Parkstraße. Auch hier musste die Feuerwehr ausrücken, um die Flammen zu löschen. Insgesamt brannten dort drei Tonnen nieder.

Die Polizei geht, wie auch schon in den vergangenen Fällen, von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Winsen - Versuchte Tageswohnungseinbrüche

Am Donnerstag, 19.1.2023, gegen 8 Uhr, wurde eine Bewohnerin eines Mehrparteienhaus es am Elsternweg auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Als sie nachschaute, sah sie, dass ihre Wohnungstür aufgebrochen worden war. Ob die Täter die Wohnung noch betreten hatten, ist unklar. Beute machten sie offenbar nicht.

In der Zeit zwischen 8:15 Uhr und 13:30 Uhr, kam es in der Straße Grapenkamp ebenfalls zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Die Bewohner entdeckten bei der Heimkehr mehrere Hebelmarken an der Haustür. Die Täter schafften es offenbar nicht, in das Haus einzudringen.

In beiden Fällen können Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850 gemeldet werden.

