POL-OH: Diebstahl von VW Caddy verhindert - Einbruch in Einfamilienhaus - Schaufenster beschädigt - Weidezaungeräte entwendet

Diebstahl von VW Caddy verhindert

Großenlüder. Ein in einem Hof in der Mühlenbergstraße in Bimbach geparkter VW Caddy war am Samstagabend (21.10.) das Ziel eines Täters. Der Unbekannte wurde um 23 Uhr von der Geschädigten dabei beobachtet, wie er in das Fahrzeug stieg und davon fuhr. Gemeinsam mit ihrem Ehemann verfolgte die Frau den Langfinger und konnte den gestohlenen Caddy kurze Zeit später auf einem Verbindungsweg zwischen Kleinlüder und Hainzell auffinden. Der Täter ergriff die Flucht. Er wird von den Geschädigten wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, schwarze lockige Haare, die an den Seiten etwas kürzer waren, schmale Statur, orientalisches Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt trug der Unbekannte eine schwarze Steppjacke, eine dunkle Umhängetasche und eine hellblaue Jeans.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Dipperz. Unbekannte Täter hebelten am Freitagabend (20.10.) die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Maulkuppenstraße auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Als der Bewohner gegen 19.25 Uhr nach Hause kam, wurden die Langfinger derzeitigen Erkenntnissen nach bei ihrem Vorhaben gestört und flüchteten. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Farbschmierereien

Fulda. Unbekannte besprühten die Außenwand eines Parkhauses in der Straße "Am Rosengarten" mit drei Graffitis und verursachten rund 2.500 Euro Sachschaden. Die Sachbeschädigung wurde der Polizei am Samstag (21.10.), gegen 11.50 Uhr, bekannt.

Einbruch in Fahrradgeschäft

Neuhof. Indem sie sich über einen Seiteneingang Zutritt verschafften, gelangten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (21.10.), gegen 2.10 Uhr, in das Innere eines Fahrradgeschäfts "Am Stockgraben" in Dorfborn. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie E-Bikes unterschiedlicher Marken und flüchteten anschließend unerkannt. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt, dürfte sich aber im unteren- bis mittleren fünfstelligen Bereich befinden. Der Sachschaden beträgt rund 50 Euro.

Schaufenster beschädigt

Fulda. Unbekannte warfen zwischen Samstag (21.10.), 22 Uhr, und Sonntag (22.10.), 9.30 Uhr, einen Stein gegen die Schaufensterscheibe eines Tattoostudios in der Dr.-Dietz-Straße und beschädigten dieses. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Weidezaungeräte entwendet

Tann/Hofbieber. Zwischen Donnerstagabend (19.10.) und Samstagmittag (21.10.) entwendeten Unbekannte ein solarbetriebenes Weidezaungerät der Marke "AKO - Digital 300" von einer Viehweide zwischen den Ortschaften Dippach und Simmershausen. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 600 Euro. Auch das Weidezaungerät einer Kuhweide in der Straße "An der Trift" in Schwarzbach wurde durch Unbekannte entwendet. Der Geschädigte konnte am Mittwoch (18.10.), gegen 14.15 Uhr, ein dunkles Fahrzeug - möglicherweise einen VW Tiguan - wegfahren sehen. Ob das Fahrzeug mit dem Diebstahl in Zusammenhang steht, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

