Polizei Hagen

POL-HA: Mit 2,26 Promille auf Pedelec - 35-jähriger Hagener muss Blutprobe abgeben

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte hielten in der Nacht auf Dienstag (06.08.2024) in der Innenstadt einen 35-jährigen Fahrradfahrer an, der deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Beamten wurden gegen 01.10 Uhr in der Bahnhofstraße auf den Mann aufmerksam, der mit seinem Pedelec in Richtung Karl-Marx-Straße fuhr. Sie hielten ihn für eine allgemeine Verkehrskontrolle an. Dabei fiel ihnen bereits auf, dass es Schwierigkeiten damit hatte, sein Fahrrad abzustellen und dass er beim Gehen stark schwankte. In seiner Hosentasche hatte der 35-Jährige eine Bierflasche. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,26 Promille an. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten zeigten ihn wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss an. (sen)

