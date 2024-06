Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Gefährliche Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (01.06.2024) kam es an einem Schnellrestaurant in der Fuggerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einem Mitarbeiter.

Ein 19-jähriger und ein 20-jähriger Mann wollten gegen 03.30 Uhr ein Schnellrestaurant betreten. Der 19-jährige Mitarbeiter verwehrte den beiden alkoholisierten Männern den Zutritt und es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde die Auseinandersetzung zwischen den Männern körperlich, wobei einer der Männer und der Mitarbeiter verletzt wurden. Eine Polizeistreife wurde hinzugerufen und erteilte den beiden alkoholisierten Männern einen Platzverweis. Da sie diesem nicht nachkamen und sich weiter aggressiv verhielten, mussten die beiden eine Nacht im Polizeiarrest verbringen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte hat die Ermittlungen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen.

