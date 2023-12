POL-SN: Sachbeschädigung auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt

Schwerin (ots) - Nach dem Wochenende müssen sich drei Fahrzeugführer für Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss verantworten. Während ein 52-jähriger Deutscher in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit 0,94 Promille in Neumühle von der Polizei gestoppt wurde, hatte wenig später ein 27-jährige Rumäne deutlich mehr Alkohol vor der Fahrt zu sich genommen. Durch einen Zeugenhinweis wurde der Rumäne in der ...

