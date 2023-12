POL-SN: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger in Schwerin vom 21.11.2023

Schwerin (ots) - In Schwerin wurde am gestrigen Morgen eine 43-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Frau befuhr gegen 7 Uhr die Pampower Straße im Stadtteil Wüstmark. Als sie in Höhe Carl-von-Linde-Straße verkehrsbedingt hielt, fuhr laut ersten Informationen eine nachfolgende 24-Jährige mit ihrem Wagen auf sie auf. Die 43-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen; ärztliche ...

