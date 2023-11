POL-SN: Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Stolpe (ots) - Am heutigen Vormittag gegen 11.15 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es in einem Gebäude auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Stolpe, Schulstraße, zu einem Brand gekommen ist. Die Löscharbeiten wurden aufgenommen, die Polizei befindet sich vor Ort im Einsatz. Laut vorliegenden Informationen sollen weder Menschen noch Tiere in Gefahr sein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schwerin ...

