POL-PDLU: Illegale Müllentsorgung

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Am Abend des 03.05.2024 missachtete ein 33-Jähriger Frankenthaler an der Kreuzung Berliner Straße / Peter-Rosegger-Straße eine rote Lichtzeichenanlage und kollidierte in Folge dessen mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrzeug. Ursächlich hierfür war laut eigenen Angaben des 33-Jährigen die Nutzung seines Mobiltelefons am Steuer. Durch den Zusammenstoß überschlug sich ...

