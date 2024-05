POL-PDLU: Betrug

Speyer (ots) - Am 03.05.2024, gegen 14 Uhr, kam es in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Ein 23-jähriger Mann aus Kaiserslautern wollte mit seinem LKW in der Kurt-Schumacher-Straße aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er den die Kurt-Schumacher-Straße befahrenden Geschädigten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen ...

