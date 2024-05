Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Abend des 03.05.2024 missachtete ein 33-Jähriger Frankenthaler an der Kreuzung Berliner Straße / Peter-Rosegger-Straße eine rote Lichtzeichenanlage und kollidierte in Folge dessen mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrzeug. Ursächlich hierfür war laut eigenen Angaben des 33-Jährigen die Nutzung seines Mobiltelefons am Steuer. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug des 33-Jährigen. Sowohl er, als auch die 56-Jährige, bevorrechtigte Fahrerin, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 60.000 Euro.

Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Berliner Straße durch die Frankenthaler Feuerwehr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Verstöße bei der Handynutzung in Verbindung mit einem Fahrzeug verschärft wurden. So kostet ein Verstoß bei der Nutzung mit einem Kraftfahrzeug nunmehr 100 Euro, sowie ein Punkt in Flensburg, wird durch das Benutzen des Handys ein Unfall verursacht, drohen 200 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot, für Fahrradfahrer drohen statt bisher 25 Euro nunmehr 55 Euro, zudem wurde das Handyverbot auf alle Kommunikationsmittel, wie z.B. Tablets und Laptops ausgeweitet.

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen- Ihre Polizei Frankenthal

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell