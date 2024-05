Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrerin

Speyer (ots)

Am 03.05.2024, gegen 08:45 Uhr, befuhr eine 20-jährige Fahrradfahrerin aus Heidelberg den Fahrradweg in der Theodor-Heuss-Straße. Die Frau fuhr in Fahrtrichtung Dudenhofer Straße, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Eine 38-jährige Frau aus Speyer befuhr mit ihrem PKW zeitgleich die Straße "Am Woogbach" und wollte in die Theodor-Heuss-Straße einbiegen. Hierbei übersah sie die querende Fahrradfahrerin und es kam zum Unfall. Infolge der Kollision, beziehungsweise des Sturzes zu Boden, zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

