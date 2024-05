Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung nach Rauswurf aus einer Bar

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 21:30 Uhr verhielt sich ein 34-Jähriger in einer Bar in der Salzgasse derart ungebührlich, dass er derselben verwiesen wurde. Allerdings gab der 34-Jährige im Außenbereich keine Ruhe und pöbelte schreiend umstehende Personen an. In der Folge ergab sich ein Streitgespräch zwischen ihm und mehreren Personen. Der 34-Jährige schlug dabei einem 61-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Hierbei erlitt der 61-Jährige eine Platzwunde und seine Brille wurde beschädigt. Die hinzugezogene Polizeistreife stellte bei dem Beschuldigten einen Atemalkoholwert von 2,42 Promille fest. Er wirkte jedoch nur leicht alkoholisiert und uneingeschränkt wegefähig. Auch der Geschädigte und die weiteren Personen wirkten nüchtern. Die Beamten erteilten dem 34-Jährigen einen Platzverweis, dem er nachkam. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

