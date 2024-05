Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei nimmt Trunkenbold in Schutzgewahrsam

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 22:35 Uhr meldeten Passanten einen jungen, volltrunkenen Mann in der Armbruststraße. Die Mitteiler befürchteten, dass dieser auf die Straße fallen würde. Die eintreffende Polizeistreife stellte fest, dass der gemeldete 18-jährige Schifferstadter sich kaum auf den Beinen halten konnte. Die Beamten mussten den zwischenzeitlich laut schreienden und jegliche Mithilfe verweigernden 18-Jährigen letztlich zu seinem Schutz in Gewahrsam nehmen, da er nicht mehr wegefähig war.

