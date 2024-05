POL-PDLU: Mehrere Wahlplakate beschädigt

Speyer (ots) - Ein 40-Jähriger erschien am Donnerstag bei der Polizei und teilte mit, dass er am Mittwoch, den 1. Mai, auf dem Fußweg am Woogbach hinter der Salierschule ausgeraubt worden sei. Gegen 22:15 Uhr sprach ihn eine mehrköpfige Personengruppe von hinten an und fragte ihn nach einer Zigarette. Als er sich umdrehte, entrissen die Täter ihm seinen Rucksack und er fiel zu Boden. Ein Täter trat ihn noch am Boden ...

mehr