POL-PDLU: Speyer - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Speyer (ots) - Am Donnerstag gegen 21:30 Uhr verhielt sich ein 34-Jähriger in einer Bar in der Salzgasse derart ungebührlich, dass er derselben verwiesen wurde. Allerdings gab der 34-Jährige im Außenbereich keine Ruhe und pöbelte schreiend umstehende Personen an. In der Folge ergab sich ein Streitgespräch zwischen ihm und mehreren Personen. Der 34-Jährige schlug ...

mehr