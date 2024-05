Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei entschärft Situation unter Einsatz eines "Tasers"

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 23:50 Uhr meldeten Angehörige eines 77-Jährigen, dass dieser sich aus psychischer Ursache mit drei Messern bewaffnete und auf die Straße eilte. Sofort entsandte Polizeistreifen trafen den apathischen 77-Jährigen in der Straße Im Erlich wie beschrieben an und forderten ihn auf, die Messer wegzulegen. Der 77-Jährige reagierte nicht und ging weiter. Die Beamten umstellten ihn schließlich auf dem Parkplatz des "Max und Moritz" und forderten ihn ultimativ zum Weglegen der Messer auf. Er reagierte weiterhin auf keinerlei Ansprache. Um Gefahren für Unbeteiligte, Einsatzkräfte und auch den 77-Jährigen weitgehend zu minimieren, setzten die Beamten ein Distanzelektroimpulsgerät, einen sog. "Taser", gegen den 77-Jährigen ein. Hierdurch gelang es den Beamten, die Messer sicherzustellen und den 77-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Er trug leichte Verletzungen durch die Pfeile sowie eine Schürfwunde am Knie davon. Nach einer kurzen medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus veranlassten die Beamten die Aufnahme des 77-Jährigen in einer psychiatrischen Fachklinik. Unbeteiligte Dritte wurden nach bisherigen Erkenntnissen weder gefährdet, noch verletzt.

