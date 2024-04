Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Berauschter 17-Jähriger auf Mofa mit gestohlenen Kennzeichen gestoppt

Gelsenkirchen (ots)

Wegen Urkundenfälschung und wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln haben Polizeibeamte am Sonntag, 7. April 2024, in Schalke ein Strafverfahren gegen einen 17-jährigen Mofa-Fahrer eingeleitet. Die Beamten wurden gegen 13.40 Uhr an der Overwegstraße auf den 17-Jährigen aus Gelsenkirchen und seinen 16-jährigen Beifahrer aufmerksam. Weil der Beifahrer aus Datteln ohne Helm mitfuhr, wollten die Beamten das Mofa anhalten. Der 17-jährige Fahrer stoppte sein Fahrzeug jedoch nicht und flüchtete in die Grenzstraße. Als der Gelsenkirchener das Mofa schließlich gestoppt hatte, flüchteten beide zu Fuß in Richtung Overwegstraße. Sie wurden kurz darauf jeweils von nacheilenden Beamten eingeholt und festgehalten. Im Folgenden stellten die Beamten fest, dass die an dem Mofa angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden waren, wodurch sich der Verdacht einer Urkundenfälschung ergibt. Zudem gab der 17-Jährige an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Arzt entnahm ihm später eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, auch wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

