POL-GE: Jugendliche spannen Garn über die Straße

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagnachmittag, 6. April 2024, 17.05 Uhr waren Polizeibeamte an der Kreuzung Herdstraße/Tondernstraße in Schalke im Einsatz. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie drei Jugendliche ein Garn über die Kreuzung spannten, das geeignet war, Unfälle bei Fußgängern oder Radfahrern zu verursachen. Die Beamten beseitigten die Gefahr und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Laut Zeuge sollen zwei von den drei Tatverdächtigen zwischen 12 und 14 Jahre alt sein. Einer von beiden war etwa 1,60 Meter groß und trug ein T-Shirt, das auf dem Rücken große bunte Buchstaben hatte. Weitere Täterbeschreibungen liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter den Telefonnummern 0209 365 6200 oder an die 0209 365 2160. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem Vorfall nicht um einen Spaß handelt, sondern schwere Unfälle die Folge sein können. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern und warnen Sie sie vor möglichen Konsequenzen.

