Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht und Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Neuwied (ots)

Verkehrsunfallflucht in Neuwied OT Feldkirchen - Am 03.03.2024 gegen 03:45 Uhr ereignete sich in der Karl-Marx-Straße in Neuwied OT Feldkirchen eine Verkehrsunfallflucht. Dabei stieß ein Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW und beschädigte diesen massiv. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Verursacher soll es sich nach ersten Ermittlungen um einen silbernen PKW der Marke Ford handeln. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt und/oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Neuwied (02631-878 0) in Verbindung zu setzten.

Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad - Am 02.03.2024 um 16:48 Uhr wurde den Beamten ein auffällig fahrender Radfahrer im Bereich der Hermannstraße gemeldet. Bei der Überprüfung konnte ein entsprechender Radfahrer mit einem Atemalkoholwert von über zwei Promille festgestellt werden. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell