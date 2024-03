Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Handyshop in der Fußgängerzone Neuwied

Neuwied (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.03.2024, gegen 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Handyshop in der Fußgängerzone / Langendorfer Straße in Neuwied. Dabei wurde sich durch beschädigen der Eingangstüre Zutritt zum Shop verschafft. Gewaltsam wurden daraufhin Mobiltelefone aus der Auslage samt Sicherung gerissen. Etwaige Zeugen des Vorfalls welche sich zum Zeitpunkt der Tat im Bereich der Langendorfer Straße aufhielten, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied (Tel.: 02681 878 0) zu melden.

