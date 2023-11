LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen entwendeten einen in einer Grundstückseinfahrt in der Max-Laumann-Straße in Ingersleben geparkten schwarzen Audi Q5. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 21. November, 19.00 Uhr und gestern, 07.15 Uhr verübt. Das Beutegut hat einen Wert von circa 30.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter ...

