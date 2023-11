LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (ots) - Am 21.11.2023, zwischen 05.15 Uhr und 14.00 Uhr, wurden die Reifen eines BMW zerstochen und die Fahrzeugseiten zerkratzt. Das Fahrzeug war in der Boschallee abgestellt. Zeugenhinweise werden von der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0304558/2023 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

