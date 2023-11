Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendiebstähle

Arnstadt (ots)

Gestern wurden zwei Ladendiebstähle aus einem Supermarkt in der Ichtershäuser Straße bekannt. Eine 18-Jährige sowie ein 19-Jähriger entwendeten unter anderem Lebensmittel im Gesamtwert von rund 80 Euro. Während die eingesetzten Polizeibeamten die Anzeige vor Ort aufnahmen, begaben sich zwei weitere Ladendiebe in das Geschäft. Ein 21-Jähriger und ein 47-Jähriger entwendeten Beutegut in Höhe von circa 50 Euro. Die Diebe wurden gestellt, das Beutegut sichergestellt und an die Verantwortlichen des Supermarktes herausgegeben. Gegen die vier Personen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (jd)

